Asm, stabilizzato personale in somministrazione Sindacati: “Accordo molto positivo”

Sottoscritto un primo accordo tra le organizzazioni sindacali delle categorie di Igiene

Ambientale, Idrico, Gas e Elettrico di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, le rsu e la delegazione aziendale

di Asm con la presenza del nuovo amministratore delegato Tiziana Buonfiglio, il

direttore generale Stefano Tirinzi e il responsabile delle risorse umane Mauro

Listante.

Con decorrenza 1 Gennaio 2023 si procederà all’assunzione a tempo indeterminato di 28 unità

provenienti da contratto di somministrazione.

Entro il 1° Trimestre 2023 è previsto un successivo incontro per valutare la possibilità di una

ulteriore stabilizzazione di altre 18 unità di personale operanti con contratto di

somministrazione.

Nello stesso contesto, sarà valutata la possibilità, tramite accordo sindacale, di applicare

un’opzione di flessibilità in uscita funzionale al ricambio generazionale.

Le organizzazioni sindacali e le rsu valutano in modo positivo questo primo accordo che consente di dare una stabilità occupazionale a tutto il personale che in questi anni è stato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di fornitura dei servizi essenziali resi ai cittadini.

Al contempo rimangono in attesa di conoscere il Piano Industriale al fine di poterne valutare gli elementi strategici.

Sindacati e Rsu hanno inoltre evidenziato l’importanza di garantire anche la dovuta attenzione sui temi che riguardano igiene e sicurezza del lavoro in settori delicati come igiene, ambientale, gas, idrico ed elettrico; si è sottolineata la necessità di prestare particolare attenzione alla cronica carenza di personale operativo a partire dal settore gas.



A seguito di tali sollecitazioni è stata richiesta la presentazione di una piattaforma sindacale

contenente le problematiche con le relative priorità.