Arvedi-Ast, oggi la firma: Giovanni presidente e Caldonazzo ad. Burelli lascia

Il Gruppo Arvedi ha acquisito da Thyssenkrupp la Acciai speciali Terni e le controllate commerciali in Germania, Italia e Turchia.

Il contratto è stato firmato oggi a Essen da Giovanni Arvedi e Mario Arvedi Caldonazzo, presidente e amministratore delegato dell’azienda italiana, e da Volkmar Dinstuhl, Ceo multi tracks, in rappresentanza di TK.

Al closing dell’operazione, dopo il signing del 15 settembre 2021, si è arrivati a seguito del via libera dell’Antitrust europeo e di quello turco.



In una nota di Finarvedi si sottolinea che nasce così un Gruppo da 7,5 miliardi di euro di fatturato e con oltre 6.600 dipendenti. L’azienda italiana “si consolida” così tra i principali player siderurgici europei.



Con la firma di Essen si conclude positivamente “una trattativa complessa avvenuta in piena collaborazione con Thyssenkrupp e condotta con spirito costruttivo e leale” sottolinea ancora Arvedi. TK manterrà una quota del 15 per cento in Ast “in segno di continuità e fiducia”.



La Acciai speciali Terni è una delle quattro aziende europee specializzata in laminati piani di acciaio inossidabile, con una produzione di circa un milione di tonnellate e l’impiego di 2.300 dipendenti.



Il Gruppo Arvedi, controllato dalla omonima famiglia, è attivo nella produzione e nella lavorazione di acciaio al carbonio e inossidabile, con oltre 4,5 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici e 4300 dipendenti. L’operazione che coinvolge l’Ast – si legge ancora nella nota – “rappresenta un rafforzamento del Gruppo in quanto ne completa, in una sinergia industriale, il mix produttivo”. Giovanni Arvedi è ora presidente di Acciai speciali Terni e Mario Arvedi Caldonazzo amministratore delegato. Amministratori sono Giancarlo Stringhini, presidente delle società inox del Gruppo Arvedi, ed i ‘ternani’ Mariano Pizzorno, confermato CFO (direttore finanziario), e Dimitri Menicali, direttore di stabilimento.

Le reazioni:

Arvedi “è un importante gruppo italiano che sicuramente fornisce garanzie per l’area ternana – ha detto la presidente umbra Donatella Tesei – Ho fortemente voluto e seguito il percorso fino a oggi nella convinzione che il rilancio del sito è di straordinaria importanza per la regione così come per l’acciaio italiano ed europeo”.



“Sicuramente – ha sostenuto Tesei – dalla prossima settimana avremo la possibilità di fissare un incontro con il cavaliere Arvedi per parlare di piano industriale. I tempi che ci eravamo dati sono stati rispettati e continueremo ad essere attenti e vigili. Come Regione garantiremo tutte le migliori condizioni perché questa azienda possa trovare ciò che è favorevole al perseguimento degli obiettivi, allo sviluppo di un piano industriale importante e al rilancio del sito ternano”.

“E’ una notizia importante sia per Terni, che ritrova una compagine industriale italiana, sia per il Paese, che si dota di un asset di grande importanza”: la presidente della Provincia Laura Pernazza commenta così il passaggio dell’Ast da TK ad Arvedi.

“Il mio auspicio – prosegue – è che la nuova proprietà adotti per le acciaierie una strategia forte e di prospettiva, anche con le opportunità offerte dai fondi del Pnrr”.

“Come Istituzione – conclude Pernazza – faremo la nostra parte per quanto di competenza, per contribuire a rafforzare questa realtà produttiva aspettando anche di conoscere il piano industriale e i futuri assetti societari”.

Per il deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi: “Inizia ufficialmente l’era del Gruppo Arvedi per AstTerni. Auspico il massimo impegno da parte di questo importante gruppo industriale italiano, per lo sviluppo del sito ternano. Desiderio per questo augurare un buon lavoro a tutto il nuovo management aziendale. Allo stesso tempo voglio ringraziare l’ex AD Burelli per il lavoro svolto in questi anni”.