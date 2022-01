Arrone, magia e sorrisi per i bimbi che fanno il tampone prima di tornare a scuola

ARRONE – Giochi di magia e sorrisi per i bambini della primaria di Arrone che questa mattina sono tornati a scuola e che hanno scelto di sottoporsi a tampone.

Nella palestra della scuola i piccoli hanno trovato Alessandro Rossi, fondatore dell’associazione di volontariato I Pagliacci, che è stata coinvolta dal sindaco, Fabio di Gioia, con l’obiettivo di rendere meno pesante lo screening su base volontaria che è stato promosso per un ritorno in aula in sicurezza.

“I bambini sono sempre molto più coraggiosi degli adulti – dice Alessandro – e il loro sorriso per noi è un dono prezioso”.

Nei prossimi giorni l’associazione riprenderà anche l’attività di volontariato al centro vaccinale di via Bramante.

Il giorno in cui sono iniziate le vaccinazioni pediatriche, 40 bambini tra i 5 e gli 11 anni avevano ricevuto la prima dose accolti dai pediatri del distretto di Terni, dai sanitari del servizio di Igiene e Sanità Pubblica e, in un clima di festa, da Alessandro Rossi che, con i suoi Pagliacci, ha allietato i bambini con uno spettacolo.