Applausi per l’Orion Theatre al Secci con “Le tre sorelle” di Cechov

La compagnia Orion Theatre è tornata in scena al Secci con “Le tre sorelle” di Cechov. Lo spettacolo, con il riadattamento di Marco Francescangeli e le musiche originali di Simone Alicata”, ha riscosso l’apprezzamento del pubblico nelle due serate della rappresentazione, il 23 e 24 aprile. Rinnovata in diversi elementi, la compagnia che quest’anno festeggia i 35 anni di attività, ha dedicato lo spettacolo a Eraldo Bordoni e Maria Teresa Iazzetti. Protagonista di questo capolavoro è il tempo che ricorre, in modo più o meno nascosto, nel corso di tutta l’opera. I quattro atti simboleggiano le quattro stagioni dell’anno e le stagioni della nostra vita.