Ance Umbria: Eleonora Angelelli è la presidente del gruppo giovani

Eleonora Angelelli, Presidente del Gruppo Giovani ANCE Umbria, nel corso del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili dell’ANCE svoltosi a Roma, è stata nominata coordinatore del Gruppo di Lavoro sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). La Angelelli farà parte della squadra guidata dalla Presidente nazionale dei Giovani ANCE, Angelica Krystle Donati.



Il programma della neopresidente è incentrato sulla valorizzazione dei rapporti associativi, sulla necessità di ampliare la comunicazione e l’immagine del settore, punterà sull’importanza della formazione e sul valore dell’innovazione nel quadro della cultura della sostenibilità e dell’economia circolare.

Ringraziando tutti i colleghi per la fiducia, Angelelli, ha sottolineato che “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, sarà un’occasione storica e positiva per il comparto delle costruzioni ma già oggi, a causa del caro materili, della carenza di manodopera e delle lungaggini burocratiche, si rischia di vanificare ogni sforzo di ripresa e innovazione. E, cosa ben più grave, si rischia di non utilizzare le risorse del Recovery Plan”.