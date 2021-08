Amministrative, la Lega presenta il candidato sindaco. Lunedì Salvini torna a Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO – “Lunedì 23 agosto alle 15 Matteo Salvini sarà nella sede della Lega a Città di Castello in Corso Vittorio Emanuele, 27 per presentare il candidato sindaco alle elezioni amministrative di ottobre – annunciano Marchetti, Baglioni, Puletti e Mancini – dopo troppi anni in cui i tifernati hanno subito la cattiva politica della sinistra, avranno la loro occasione per tornare ad essere gli unici e veri protagonisti.

A due anni dalla svolta umbra, anche Città di Castello è pronta a scrivere una storia nuova – proseguono – siamo convinti che, come accade ormai da molto tempo, non mancherà neppure in questa occasione appoggio e fiducia da parte dei nostri concittadini, consapevoli che la Lega sia l’unica alternativa possibile per costruire insieme la rinascita di Città di Castello.

Dopo la conferenza stampa, è in programma una visita alla struttura di Agricooper che ospita il centro di raccolta ed essiccazione di Luppolo Made in Italy – concludono – all’incontro saranno presenti anche Stefano Fancelli, Presidente di Luppolo Made in Italy, Gianfranco Domini, Presidente del Gruppo Cooperativo Agricooper e il Presidente di Deltafina srl, Domenico Cardinali”.