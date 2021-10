Amministrative 2021: Pernazza confermata ad Amelia, bis per Conti, Liberati, Garbini e Filippetti. A Montecastrilli vince Aquilini

L’unica novità delle urne nel Ternano la riserva il risultato di Montecastrilli. Riccardo Aquilini è il nuovo sindaco riuscendo ad avere la meglio su Carlo Mancini e Benedetta Baiocco. Per il resto, le elezioni amministrative 2021 sugellano la riconferma di cinque sindaci tra cui quello di Amelia.

Essendo tutti comuni sotto 15mila abitanti, l’elezione del sindaco è avvenuto con un turno unico.



Laura Pernazza, sostenuta dal centrodestra in modo compatto, come detto si conferma alla guida della città di Amelia per altri cinque anni: con il 54,9% dei voti, ha staccato di 20 punti il candidato di Pd e M5s Pompeo Petrarca. Ancora più indietro Piero Bernardini (10,5%), sostenuto da Italia Viva ed Azione.



Ad Avigliano Umbro Luciano Conti, sindaco uscente e candidato con una lista trasversale, centra il bis con il 66,2% contro il suo vice Roberto Pacifici.



Secondo mandato anche per Antonio Liberati a Otricoli che fa il bis con il centrodestra, grazie al 72,8% conquistato contro lo sfidante Luca Papi.

Riconferma pure per Andrea Garbini, candidato anche lui del centrodestra, a Castel Giorgio: con il 57,1% dei voti ha sconfitto Vincenzo Batella. Infine a Parrano è stato rieletto il sindaco uscente di centrosinistra Valentino Filippetti, che si è imposto con l’85,5% dei voti sullo sfidante Carlo Ceci.