Amelia: medico in pensione uccide la moglie affetta da Alzheimer 

AMELIA – Un medico in pensione ha sparato alla moglie malata uccidendola. La tragedia è avvenuta la notte di Natale ad Amelia in strada di Sant’Angelo. L’uomo, Roberto Pacifici, 80 anni ha preso la pistola e ha esploso due colpi all’indirizzo della moglie, coetanea, Emanuela Rompietti. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia presente in casa insieme alla compagna e alla badante.

L’anziano, portato in caserma, avrebbe subito ammesso davanti al pm Barbara Mazzullo le sue responsabilità dicendo che era esasperato per la situazione familiare, con la moglie affetta da Alzheimer che spesso si allontanava da casa.

L’anziano ora è nel carcere di Sabbione.