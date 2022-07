Amelia: finge di vendere un cavallo e si fa ricaricare 500 euro

AMELIA – I carabinieri della Stazione di Amelia, a completamento di un’articolata indagine durata

diversi mesi, hanno denunciato il responsabile di un’ingegnosa truffa, commessa a dicembre, ai danni di un 26enne di Amelia che aveva messo in vendita un cavallo su un noto portale specializzato in transazioni on line (risultato ovviamente del tutto estraneo alla vicenda).



Il truffatore infatti, fingendosi interessato all’acquisto dell’animale, aveva contattato il venditore chiedendogli di recarsi presso uno sportello bancomat dove, dopo aver inserito la tessera, lo guidava in quella che – secondo quanto fatto credere al cittadino amerino – doveva essere un’operazione finalizzata alla canalizzazione sul suo conto corrente del denaro teoricamente versato dall’ “acquirente”.

In realtà, seguendo le indicazioni dettate, la vittima digitava al terminale dei codici che altro non erano se non l’autorizzazione ad effettuare dal suo conto ricariche per un totale di 500 euro su una carta di pagamento.



Le indagini, immediatamente attivate a seguito della denuncia sporta dal cittadino amerino, hanno portato all’individuazione del titolare della carta destinataria della somma provento della truffa, intestata ed in uso ad un 24enne originario e residente a Roma. Lo stesso, rintracciato, è stato denunciato a piede libero per truffa.