Amelia, di notte in auto con mazza da baseball e cocaina: in due nei guai

AMELIA – Due ragazzi di vent’anni sono finiti nei guai, uno per possesso ingiustificato di armi, oggetti o strumenti atti ad offendere, l’altro per droga. Il primo, di origine albanese, denunciato, il secondo narnese segnalato alla prefettura.

I due sono stati fermati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Amelia intorno alle ore 4 del mattino mentre transitavano in auto in via Roma. Nell’auto di proprietà del ragazzo di Narni, hanno trovato una minima quantità di cocaina occultata sotto il tappetino e, sul sedile posteriore, una mazza da baseball di cui l’albanese se ne assumeva la proprietà.

Lo stupefacente e la mazza sono state sottoposte a sequestro.