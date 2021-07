Allerta per ondate di calore sull’Umbria: venerdì il picco della temperatura

Previste nei prossimi giorni ondate di calore in tutto il territorio regionale fino a raggiungere la temperatura massima percepita di 34° nella giornata di venerdì 23 luglio. L’allerta è stata data dal Centro di Competenza del Ministero della Salute, che sottolinea come le condizioni meteorologiche previste potranno avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Indicazioni dettagliate sui corretti comportamenti da tenere e sui contatti di riferimento in caso di necessità, sono disponibili nei siti istituzionali del Comune e della Asl di residenza.