Allarme bomba nelle scuole umbre, verifiche a Perugia, Foligno e Città di Castello: controlli negativi in 34 istituti del Ternano

Una mail anonima, le chiamate dei dirigenti scolastici al 112 e le verifiche delle forze dell’ordine. L’ondata di allarmi bomba che nella mattinata di oggi ha interessato scuole di tutta Italia ha coinvolto anche l’Umbria. In alcuni istituti sono state disposte evacuazioni precauzionali, mentre altrove le lezioni sono proseguite. I controlli effettuati non hanno rilevato ordigni.

Il bilancio più aggiornato per la provincia di Terni parla di 34 istituti scolastici di ogni ordine e grado, distribuiti sul territorio provinciale, sono stati sottoposti a verifiche immediate e accurate, tutte con esito negativo. La situazione si è normalizzata alle 13.30, senza problematiche, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine.

Dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Terni, che, come annunciato nella nota, aprirà un fascicolo a carico di ignoti per l’ipotesi di procurato allarme.

Le segnalazioni nel Perugino

L’allerta ha interessato anche la provincia di Perugia. Le prime ricostruzioni hanno segnalato scuole raggiunte dalla mail nel capoluogo, a Foligno e Città di Castello, con controlli precauzionali e, in alcuni casi, l’uscita degli studenti dagli edifici. Non è disponibile un bilancio provinciale definitivo paragonabile a quello diffuso per il Ternano.

A Corciano la comunicazione minatoria ha raggiunto la Direzione didattica e l’istituto comprensivo Bonfigli. Sono state disposte evacuazioni e, dopo gli accertamenti, il rientro degli alunni. Il sindaco Lorenzo Pierotti ha riferito dell’intervento di questura, carabinieri e polizia locale, ringraziando personale scolastico e operatori per la gestione dell’emergenza.

A Spoleto chiusura cautelativa

A Spoleto il sindaco Andrea Sisti ha disposto con un’ordinanza la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per la giornata dell’11 novembre. Il provvedimento ha riguardato anche gli impianti sportivi interni agli istituti e la Scuola comunale di musica e danza “A. Onofri”.

La decisione è stata adottata dopo che diversi dirigenti avevano confermato la ricezione della minaccia e la segnalazione alle forze dell’ordine, per consentire le verifiche e tutelare alunni e personale.

La Regione rassicura le famiglie

La presidente Stefania Proietti e l’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli hanno assicurato il raccordo con questure, prefetture, Ufficio scolastico regionale e Protezione civile. «I controlli effettuati finora nelle scuole umbre hanno dato esito negativo», hanno comunicato.

La Regione ha precisato che le decisioni sulle lezioni e sulle eventuali sospensioni spettano ai dirigenti scolastici, in coordinamento con le autorità competenti. Dove gli accertamenti si sono conclusi senza rilevare pericoli, le attività didattiche sono riprese. Alle famiglie l’invito a mantenere la calma e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.