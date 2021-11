Ai campionati italiani di mezza maratona protagoniste due atlete dell’Athletic Terni

TERNI – Due atlete dell’#iloverun Athletic Terni grandi protagoniste ai campionati italiani di mezza maratona che si sono corsi a Roma. Le due atlete dell’#iloverun Athletic Terni si piazzano nelle prime posizioni.

Sono la keniana Brigid Jelimo Kabergei che conclude la gara al 7° posto con il tempo di 1h15:12. Manuela Piccini si classifica al 18° posto con il tempo di 1h22:26 migliorando di una manciata di secondi il suo precedente primato, migliorato a Foligno lo scorso 17 ottobre, e piazzandosi al 13° posto tra le italiane.

“Una soddisfazione enorme sotto tanti profili – il commento di Manuela Piccini – a 45 anni i risultati non sono mai scontati soprattutto quando si pratica uno sport partendo da un approccio amatoriale. E’ stato molto bello condividere la trasferta con una compagna di squadra davvero forte come Brigid Jelimo Kabergei”.

L’atleta keniana ha corso la sua ultima gara dell’anno in Italia prima di far ritorno in patria, ma nel 2022 tornerà a gareggiare difendendo i colori dell’#iloverun Athletic Terni. A vincere la corsa è stata l’atleta del Burundi Francine Niyomukunzi mentre è Giovanna Epis, veneziana dei Carabinieri, a vincere il titolo italiano con 1h11:01 aggiudicandosi il duello con l’emergente 24enne Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina), ancora al personale con 1h11:07. Al terzo posto finisce Fatna Maraoui (Esercito, 1h15:33).

Soddisfatto il presidente dell’#iloverun Athletic Terni, Leonardo Bordoni: “Ci confermiamo tra le migliori società italiane, intorno alla decima posizione in assoluto, due atlete tra le prime 20 nel campionato italiano di mezza maratona è un risultato di primo livello”.