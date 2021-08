Agosto Stronconese: ecco i vincitori del IX Trofeo del tamburino tra le mura

STRONCONE – Si è conclusa la XXXIX edizione dell’Agosto Stronconese, che all’interno delle iniziative per i festeggiamenti in onore del Beato Antonio Vici, patrono di Stroncone, ha decretato tra l’altro i vincitori della IX edizione del “Trofeo del Tamburino tra le mura”.

Quest’anno sono stati sei i gruppi di tamburini che si sono sfidati a rullo di tamburo, nella serata di sabato, in Piazza della Libertà.

L’evento presieduto da Enrico Carraro, e presentato da Beatrice Massarini, ha visto la presenza di due giudici di gara, Mirko Brizzi e Gabriele Tudisco, che hanno decretato la vittoria del gruppo di tamburini “Nobile Contrada Fiorenza” di Fermo. Rispettivamente secondi e terzi classificati, i gruppi di Tamburini di Gualdo Cattaneo e di “Rione Cassero” di Castiglion Fiorentino. La gara ha visto la partecipazione anche del gruppo “Tamburini di Stroncone”, dei Tamburini della “Contrada San Cristoforo” di Acquasparta e dei “Milites Gaudium Phoenicis” di Bolsena.

“Un bell’evento – dichiara l’assessore alla Cultura, Annalisa Spezzi – che ha visto una numerosa partecipazione, e che ha portato nel nostro Comune gruppi di tamburini provenienti da altre città, in un prezioso momento di confronto, competizione ed amicizia. L’iniziativa, nata nel 2011, e giunta alla IX edizione, richiama ogni anno gruppi di tamburini provenienti da ogni parte d’Italia e da città che vedono la presenza di rievocazioni storiche, consentendo il reciproco scambio di idee, storie e tradizioni. Siamo molto soddisfatti per il successo di questa edizione dell’Agosto Stronconese, e ringraziamo i ragazzi dell’Ente Agosto Stronconese che ogni anno animano con iniziative ed eventi il nostro borgo nel mese di agosto, e che hanno deciso di affrontare quest’anno una sfida complessa come la ripartenza dopo un anno di fermo ed il confronto con le numerose limitazioni ancora imposte dall’attuale situazione, consentendo comunque di mantenere viva una tradizione così importante per il nostro territorio.”

Appuntamento per il prossimo anno con il X Trofeo del Tamburino e con XL edizione dell’Agosto Stonconese.