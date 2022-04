Agevolazioni per chi raggiungerà Narni in treno, c’è l’accordo tra Comune e Trenitalia

NARNI – Agevolazioni in arrivo per chi deciderà di raggiungere in treno Narni, teatro della suggestiva Corsa all’Anello.

Grazie a un triennale siglato con il Comune, Trenitalia – si legge in un suo comunicato – conferma il suo impegno nella promozione del territorio e di un turismo eco-sostenibile, proponendo vantaggi per l’accesso ai siti museali ed alle manifestazioni culturali.

Le promozioni sono valide sia per chi acquista il biglietto del treno fino a Narni, sia per gli abbonati regionali dell’Umbria.

La collaborazione si inaugura proprio mentre inizia la suggestiva rievocazione storica medievale, in programma dal 21 aprile all’8 maggio, che vede per i clienti Trenitalia uno sconto di cinque euro sul biglietto d’ingresso alla Corsa.



Chi sceglie il treno avrà poi la possibilità di prenotare gratuitamente alcuni posti riservati per partecipare agli spettacoli del palinsesto estivo: “Narnia festival”, “Luci della ribalta” e “Le vie del cinema”.

Tutti i giorni dell’anno, inoltre, sconto di due euro sul biglietto d’ingresso ai principali siti museali: Narni sotterranea, Rocca Albornoz e il Museo Eroli.

Sono 36 ogni giorno i treni regionali al servizio di Narni.



Con circa un’ora di di viaggio, Narni è collegata da corse dirette senza cambio sia con Roma (32 al giorno) e con Foligno (25). Collegamenti senza cambio anche con Perugia e Ancona-Fabriano (nove al giorno) e con Rieti (quattro). Inoltre – sottolinea Trenitalia -, numerose opportunità di viaggio con cambio ad Orte e a Foligno.



L’accordo con Narni arricchisce ulteriormente “l’ampio ventaglio” di vantaggi extra che Trenitalia – prosegue la nota -, anche in Umbria, offre ai propri clienti, aggiungendosi agli sconti già attivi per l’accesso al Parco Cascata delle Marmore, alle mostre organizzate dalla Fondazione Cariperugia Arte e sull’acquisto della carta musei “Orvieto Card”.