Affermazione sportivi umbri, Tesei: “orgoglio per tutta la regione”. Domani Spinazzola a Palazzo Donini

“Lo sport è sempre stato veicolo di grandi ed alti valori. Vedere italiani, e nello specifico umbri, affermarsi a livello europeo e mondiale è una grande soddisfazione, ed anche motivo di orgoglio per tutta la regione”. E’ quanto ha affermato la presidente dell’Umbria, Donatella Tesei, in riferimento ai recenti successi ottenuti da alcuni atleti umbri come Leonardo Spinazzola, vincitore con la nazionale del Campionato Europeo di calcio, e nonostante l’infortunio tra i migliori giocatori del torneo, e Diana Bacosi, fresca vincitrice della medaglia d’argento alle olimpiadi di Tokyo.

“Ho sentito telefonicamente, insieme all’assessore allo sport Paola Agabiti, Diana Bacosi – ha affermato Tesei – per complimentarmi a nome di tutti i suoi corregionali per la medaglia conquistata e anche perché Diana non perde mai occasione di ribadire il suo amore per l’Umbria. In passato ho avuto modo di conoscerla personalmente e appena tornerà dal Giappone sarà un piacere riceverla a Palazzo Donini”.

Così come la Presidente Tesei, insieme tra gli altri alla Giunta, al Presidente dell’Assemblea legislativa Marco Squarta, al sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, domani riceverà nella sede della Presidenza Leonardo Spinazzola, come detto neo campione d’Europa.