ADiSU Umbria, anche quest’anno raggiunto il traguardo del 100% di copertura delle richieste di alloggio

Anche quest’anno, il 100% degli studenti fuori sede aventi diritto avrà un posto letto nelle residenze e negli alloggi messi a disposizione da ADiSU Umbria. L’Agenzia garantirà così la copertura integrale delle richieste delle studentesse e degli studenti risultati idonei al servizio abitativo e che hanno confermato l’interesse all’alloggio nei termini previsti.

Un risultato che dà continuità alla piena copertura raggiunta lo scorso anno e rafforza una componente essenziale del diritto allo studio, la possibilità di frequentare l’università potendo contare su una sistemazione abitativa. Per gli studenti e le loro famiglie significa ridurre l’incertezza legata alla ricerca di una casa e il peso economico del vivere fuori sede.

La conferma del 100% si inserisce nel percorso di potenziamento dell’accoglienza portato avanti dall’Agenzia in sinergia con la Regione Umbria. Il bando per l’anno accademico 2026/2027 ha previsto 200 posti letto aggiuntivi, portando l’offerta complessiva da 1.262 a 1.462 posti: un ampliamento che sostiene la capacità del sistema regionale di rispondere ai bisogni della comunità studentesca.

In un contesto nazionale nel quale l’ampliamento degli alloggi universitari è al centro di programmi e investimenti pubblici, l’Umbria conferma la capacità di dare una risposta completa alla domanda degli aventi diritto. Un obiettivo importante anche per l’attrattività del territorio e del sistema universitario, la disponibilità di servizi e di un alloggio contribuisce a rendere concretamente possibile la scelta di studiare in Umbria.

«Garantire anche quest’anno un posto letto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti fuori sede aventi diritto significa offrire un sostegno concreto alle famiglie e permettere ai giovani di affrontare con maggiore serenità il proprio percorso universitario.– dichiara Giacomo Leonelli, Amministratore Unico di ADiSU Umbria –. Dietro questo risultato, non affatto scontato, se vediamo ciò che accaduto in passato nella nostra regione e che accade tutt’oggi in altre realtà, ci sono programmazione e attenzione alle istanze della comunità studentesca. Fondamentale poi il confronto costante con i rappresentanti degli studenti, e la collaborazione quotidiana con la Regione Umbria, in particolare con l’assessorato al Diritto allo Studio, guidato da Fabio Barcaioli. La piena copertura è il frutto di una scelta precisa: mettere i bisogni degli studenti al centro delle politiche dell’Agenzia e tradurre questa priorità in servizi concreti».

«Confermare il 100% significa consolidare un risultato e assumersi la responsabilità di mantenerlo nel tempo – prosegue Leonelli –. Vogliamo che la possibilità di studiare e costruire il proprio futuro in Umbria sia sostenuta da condizioni di accoglienza adeguate. Per questo continueremo a lavorare sulla disponibilità e sulla qualità degli alloggi, sull’ascolto degli studenti e sull’integrazione dei servizi. Ringrazio il personale dell’Agenzia per l’impegno che rende possibile questo lavoro».

Le residenze universitarie rappresentano, inoltre, luoghi di incontro, socialità e partecipazione alla vita delle città. Investire nell’accoglienza significa quindi sostenere il percorso formativo degli studenti e rafforzare il legame tra comunità universitaria e territorio nonché rendere complessivamente più competitiva l’offerta del nostro sistema universitario.