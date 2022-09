Acquasparta: sospesa la licenza a un bar per 7 giorni, era diventato ritrovo di pregiudicati

Il questore di Terni, su proposta dei carabinieri della Stazione di Acquasparta, ha sospeso la licenza nei confronti di un esercizio commerciale del centro storico del paese.

Il bar, sottoposto a continuo controllo da parte delle forze dell’ordine, era diventato il ritrovo di pregiudicati, provenienti anche dai paesi vicini, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Questi stazionavano fuori dal locale per ore, in un progressivo stato di crescita di molestie, anche verbali, che a volte scaturivano in escandescenza violenta, al punto che le famiglie del paese, fino ad oggi, erano state letteralmente “costrette” ad evitare di passare di fronte al bar.

Il questore ha sospeso quindi la licenza per sette giorni. Il personale della Polizia di Stato di Terni, con i carabinieri di Acquasparta, hanno dato esecuzione al provvedimento bloccando sul nascere una potenziale situazione di rischio e pericolosità sociale e riuscendo così a riportare la tranquillità che i cittadini meritano.