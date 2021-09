ACQUASPARTA – Un cadavere carbonizzato è stato rinvenuto nel cuore della notte dai vigili del fuoco all’interno di un’auto in fiamme a Firenzuola, nei pressi del bivio per Casteldelmonte.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità della persona, con tutta probabilità una donna, e per chiarire l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Terni.

A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto l’auto in fiamme.

Seguono aggiornamenti