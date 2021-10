Acquasparta: nessun positivo al covid nei primi 100 test salivari eseguiti nelle scuole

ACQUASPARTA – Non emergono positività al Covid-19 nei circa cento test salivari cui sono stati sottoposti i bambini under 12 dell’istituto comprensivo di Acquasparta, individuata come scuola sentinella nel territorio provinciale di Terni dalla Regione Umbria per il monitoraggio della diffusione delle infezioni in ambito pediatrico e scolastico.

La buona notizia viene resa nota questa mattina dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl Umbria 2 all’esito dei test salivari effettuati tra il 19 ed il 20 ottobre scorsi grazie alla collaborazione tra il dipartimento di Prevenzione e i sanitari del distretto di Terni.

L’attività di controllo sanitario è stata coordinata ed eseguita dalla dott.ssa Barbara Vecchi, (nella foto), dirigente medico pediatra del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della sede centrale Asl di viale Bramante e dal dott. Mattia Nannurelli, infermiere del distretto sociosanitario impegnato, sin dall’inizio della fase pandemica, in prima linea nei servizi di monitoraggio rivolti alla cittadinanza e al personale dell’azienda sanitaria.

Conclusi con esito favorevole i primi cento test salivari, assolutamente non invasivi e ben accettati dai bambini, nei primi giorni della prossima settimana si concluderanno i controlli tra le classi primaria e secondaria per raggiungere l’obiettivo di 190 alunni screenati.