Un tir che trasportava rotoli di carta ha preso fuoco questa mattina intorno alle 6. E’ accaduto lungo l’autostrada A1 tra Fabro e Chiusi, in un tratto di strada che è stato chiuso per alcune ore. Il mezzo è andato completamente distrutto. L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico che ha subito rallentamenti. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, la polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia.