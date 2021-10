A1: auto finisce in una scarpata, donna ferita gravemente

Una donna è rimasta gravemente ferita questa mattina in un incidente avvenuto lungo l’A1 nei pressi del casello di Fabro, in direzione nord. L’auto su cui viaggiava insieme a un uomo ha sbandato finendo poi nella scarpata adiacente per una decina di metri.

Soccorsa, la donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia con un elicottero del 118, mentre un uomo, che era al volante, ha riportato lievi lesioni. Pare che la coppia viaggiasse da diverse ore. Sarebbe partita infatti dalla Sicilia.

Sul posto oltre al 118 e ai vigili del fuoco, è intervenuta la polizia stradale di Orvieto, che ha coordinato le operazioni di soccorso, gli accertamenti relativi alla dinamica del sinistro e la sicurezza della viabilità per l’atterraggio dell’eliambulanza.