A Terni volontari in campo per donare i farmaci e sostenere chi non può curarsi

TERNI – Ha preso il via oggi e andrà avanti fino a lunedì 14 febbraio la “Giornata di Raccolta del Farmaco”. Nelle oltre 5mila farmacie che aderiscono in tutta Italia, sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti saranno consegnati ad oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e medicinali.

In provincia di Terni hanno aderito 12 farmacie, che raccoglieranno farmaci per 8 enti assistenziali (per un totale di 850 assistiti) e collaboreranno con 40 volontari.

A Terni hanno aderito le farmacie Aita, Betti, Cipolla, Nuova e Rotondi, ad Amelia Bonanni, ad Acquasparta Brutti, a Casteltodino Bettelli P., ad Avigliano Umbro Bettelli M., ad Arrone Angelici e ad Orvieto Frisoni e Sant’Andrea.

Lo scorso anno le 15 farmacie aderenti hanno raccolto 1450 farmaci per 8 enti assistenziali.

“Ringrazio i farmacisti che, in un momento particolarmente delicato, hanno deciso di aderire, i volontari, le associazioni che collaborano con il Banco Farmaceutico, Federfarma e tutti coloro che doneranno – dice Alessandro Sgrigna, delegato del Banco Farmaceutico di Terni e Rieti. Da due anni abbiamo la prova che nessuna pandemia o contingenza del momento fermerà mai la carità in opera”.