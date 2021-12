A Palazzo Spada riconoscimento per i ternani che hanno preso parte alle Olimpiadi

TERNI – “Come nella tradizione delle antiche Olimpiadi, il ritorno a casa degli atleti e di chi vi ha partecipato va celebrato degnamente”. Con queste parole l’assessore allo sport Elena Proietti ha accolto oggi in sala consiliare a Palazzo Spada i ternani che hanno preso parte a vario titolo ai XXXII Giochi Olimpici di Tokio nelle rappresentative del Coni per la squadra italiana.

Alla cerimonia di stamattina hanno partecipato Tommaso Strinati, delegato provinciale della del Comitato Italiano Paralimpico e Fabio Moscatelli delegato provinciale del Coni.



I riconoscimenti sono stati assegnati a Riccardo Menciotti, medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 nel nuoto paralimpico, al maestro Claudio Guazzaroni, allenatore della medaglia d’oro di karate Luigi Busà; ad Alessio Foconi, nazionale italiano di scherma, già campione del mondo nel 2018 specialità fioretto; al maestro Filippo Romagnoli, allenatore del campione del mondo Alessio Foconi; ad Alessandra Favoriti, medico della nazionale italiana femminile di volley; a Riccardo Giubilei, presidente della Federazione italiana Triathlon; al fotografo del Coni Luca Pagliaricci.

L’assessore Elena Proietti ha ringraziato tutti “…per aver riportato lo sport e in particolare l’eccellenza dello sport ternano al centro dell’attenzione in un periodo molto particolare come quello della pandemia, nell’auspicio – ha aggiunto l’assessore – che possiate essere di esempio per i più giovani”.

“Inviteremo i nostri atleti e coloro che hanno partecipato alle Olimpiadi nelle scuole e nelle associazioni sportive, affinché possano essere ambasciatori dello sport”, ha detto il delegato del CIP Tommaso Strinati.

“Lo sport è una grande passione e le grandi passioni non si spiegano, si vivono” – ha detto il delegato del Coni Fabio Moscatelli che ha ringraziato l’amministrazione comunale per la grande attenzione al mondo dello sport e tutti i ternani reduci da Tokio per l’esempio e per il messaggio positivo chemandate ai giovani.



“Qualsiasi cosa facciamo nello sport, lo facciamo da ternani”, ha detto il presidente della FITR Riccardo Giubilei.

“Ho sentito forte l’affetto della città”, ha detto Riccardo Menciotti, medaglia di bronzo nel nuoto paralimpico che ha promesso di riprovarci ancora ai prossimi Giochi.



“Un’esperienza emozionante – ha detto Alessio Foconi – da trasmettere agli atleti più giovani per creare entusiasmo”.

“Un grande impegno nella gestione degli atleti e delle gare dalle qualificazioni alla finale, ma soprattutto un’emozione straordinaria”, ha detto il Maestro Claudio Guazzaroni.



Di emozioni, responsabilità e possibilità eccezionale per confrontare il proprio lavoro e le proprie esperienze hanno infine parlato sia la dottoressa Alessandra Favoriti, sia il fotografo ufficiale del Coni Luca Pagliaricci.