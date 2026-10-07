A Collescipoli, MovieLife accende i riflettori sulle malattie invisibili

TERNI – Raccontare attraverso il cinema le malattie che spesso non si vedono e le difficoltà di chi le affronta ogni giorno. È il tema al centro di MovieLife Film Festival 2026, in programma dall’8 all’11 ottobre tra Terni e Collescipoli. Organizzata dall’associazione Amici di Pietro per Collescipoli, la manifestazione affiancherà alle proiezioni incontri, arte e attività di sensibilizzazione, con un’attenzione particolare all’endometriosi.

Il fulcro del festival sarà il concorso di cortometraggi dedicato alle malattie invisibili, che porterà sullo schermo esperienze e storie spesso difficili da comunicare. Le opere vincitrici saranno proiettate domenica 11 ottobre al BAC – Chiostro di Santa Cecilia di Collescipoli, in occasione della cerimonia di premiazione che chiuderà la manifestazione.

Il programma coinvolgerà anche gli studenti, con masterclass nelle scuole e alla Biblioteca comunale di Terni. Sono previste inoltre una mostra, una tavola rotonda, attività di recitazione e improvvisazione, appuntamenti cinematografici dedicati alla memoria di Collescipoli e una serata di musica e convivialità.

Il 10 e l’11 ottobre sarà presente un info point sull’endometriosi, per offrire informazioni e richiamare l’attenzione su una malattia al centro anche dell’iniziativa solidale collegata al festival.

I proventi di MovieLife e le royalties del libro “Malata immaginaria – Endometriosi: malattia invisibile” sosterranno infatti una giornata di consulenze gratuite per le donne con endometriosi, prevista il 25 novembre negli ambulatori LILT di Terni.

Il festival unirà così il racconto cinematografico a un sostegno concreto, portando all’attenzione del pubblico esperienze di malattia che rischiano di rimanere poco conosciute.