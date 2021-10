54enne muore per overdose: fermato poco dopo il pusher

TERNI – Un tunisino di 24 anni è stato fermato dai carabinieri perché ritenuto responsabile della cessione di droga ad un cinquantaquattrenne di Stroncone, trovato morto nella prima mattinata di venerdì a causa di un’overdose.

Il giovane è stato identificato e rintracciato a seguito di una rapida indagine dei militari della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Terni.

E’ stata la moglie del cinquantaquattrenne, poco dopo le 8, a dare l’allarme al 112, riferendo che il marito giaceva esanime nel loro letto. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo, assuntore di stupefacenti, presumibilmente avvenuto qualche ore prima. Sul luogo sono giunti anche i militari della stazione di Stroncone, che nell’abitazione hanno trovato – è stato riferito – “evidenti” tracce di uso di stupefacenti, in particolare di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione.



Grazie alla rubrica della vittima si è quindi risaliti a due amici dell’uomo, che hanno poi riferito di aver effettivamente acquistato la sera prima in via Narni, a Terni, in compagnia del cinquantaquatrenne, diverse dosi di eroina e cocaina dal magrebino. Questi, una volta identificato, è stato rintracciato nel primo pomeriggio di ieri in via Marco Claudio, nel centro città, alla guida di un motorino risultato rubato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina, hashish e 210 euro.

Il magrebino era arrivato in Italia circa un anno fa sbarcando a Lampedusa ed ha alcuni precedenti per reati commessi nelle Marche.