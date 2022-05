Schiacciato da un muletto nella polveriera dell’Esercito, muore il maresciallo capo Andrea Fagiani

NARNI – Andrea Fagiani, maresciallo capo dell’esercito, è morto inseguito a un incidente sul lavoro avvenuto nel deposito munizioni ed esplosivi “Mario La Barbera” di Nera Montoro,

Il sottoufficiale, 49 anni, sarebbe stato schiacciato dal ribaltamento di un muletto mentre era impegnato in alcune attività. L’incidente sarebbe avvenuto nella serata di ieri, mentre il corpo è stato ritrovato stamani da alcuni colleghi. Inutili i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri, il personale del Servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Usl Umbria 2 per gli accertamenti del caso.

Più volte impegnato in missioni all’estero, Fagiani era decorato al valore civile, conosciuto e stimato, oltre che per le sue abilità di artificiere, anche per aver prestato in passato servizio in Africa. Lascia moglie e due figli