Taric a Terni, la Guardia nazionale Ambientale presenta un esposto in procura

Un esposto alla procura della Repubblica, relativo alla Taric è stato presentato ieri dal presidente generale nazionale della Guardia nazionale ambientale Alberto Raggi. Nell’esposto, curato personalmente dal team legale della GNA coordinato dall’avv. Patrizia Marinelli del Foro di Terni, si chiede all’autorità giudiziaria competente di eseguire gli opportuni accertamenti sull’attuale sistema di tassazione Taric individuando e chiedendo la persecuzione dei responsabili dei fatti che emergeranno in tale sede. ”Dagli elementi contenuti nell’esposto – si legge in una nota della Guardia nazionale ambientale – appaiono delle incongruenze oggettive per cui il “sistema Taric” – avente quali protagonisti Asm e Comune – che doveva avere il fine di produrre efficientamenti in termini ambientali e di costi alle famiglie, si sta rivelando una “macchina da soldi” che sta impoverendo le famiglie ternane!

“I cittadini ternani sono fra i più tartassati d’Italia – prosegue la nota – i dati indicano che in termini di aumento di pressione fiscale (per la TARIC) solo il Comune di Vibo Valenza ha saputo far peggio”.

“In qualità di responsabile di un Ente nazionale di 4600 uomini ormai radicato da anni nell’intero territorio nazionale – commenta Alberto Raggi – non mi stupisco più dei casi di malagestione della res publica, ma è ora di dire basta e di adoperarsi per sanare le ingiustizie in danno dei cittadini; per questo ho ritenuto doveroso mettere tale problematica nelle mani della nostra autorevole magistratura”.