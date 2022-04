Amelia, positivo al Covid se ne va in giro in città con l’auto del padre: denunciato 19enne

Positivo al Covid se ne andava liberamente in giro per Amelia. Un 19enne, alla guida dell’auto del padre, è stato fermato da una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri nell’ambito dei controlli per il rispetto delle normative Covid-19, mentre percorreva via Roma.

I militari hanno verificato che era affetto da Covid-19 e posto in isolamento domiciliare contumaciale con provvedimento emesso dall’USL Umbria 2. Per il giovane è scattata la denuncia per non aver osservato l’ordinanza di isolamento.

Dal 1 gennaio ad oggi i militari della compagnia carabinieri di Amelia hanno effettuato 141 servizi, mirati alla verifica del rispetto delle normative inerenti al Covid-19. Sono state controllate complessivamente 2272 persone e 640 esercizi commerciale, è stata elevata una contravvenzione ammnistrativa ed una penale a dimostrazione dell’attenzione alle restrizioni da parte dei cittadini e del costante controllo da parte delle forze dell’ordine.