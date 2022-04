Incidente frontale in galleria: due feriti, di cui una donna grave

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 17, all’ingresso della galleria Forca di Cerro nel territorio di Sant’Anatolia di Narco. Per cause in corso d’accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente. Per estrarre gli occupanti dalle lamiere contorte è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Spoleto.

I due feriti sono un 59enne spoletino che è stato trasportato dal 118 in codice giallo in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, e una dona di 82 anni, residente a Spoleto che è stata trasportata all’ospedale di Terni in codice rosso con un trauma cerebrale e fratture multiple. La strada è stata chiusura temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i carabinieri e il personale Anas.