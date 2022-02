Terni, incendio all’esterno di un’azienda di trasporti di Sabbione. Domani scuole chiuse

TERNI – Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi all’esterno dell’azienda di trasporti Medei in strada di Sabbione. Le fiamme hanno aggredito bancali di legno e materie in plastica, legno e vetro. Una densa nube di fumo nero si è levata in cielo, visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con più squadre.

Insieme agli uomini di Terni ma giunte squadre anche da Perugia, Rieti e Viterbo. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili dal forte vento e dalla quantità di materiale in fiamme.

I vigili del fuoco sanno ancora lavorando per circoscrivere le fiamme. Alcune abitazioni della zona sono state fatte evacuare. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri anche con personale della forestale, la polizia Locale, protezione civile, l’Usl Umbria 2 e l’Arpa Umbria.

Intanto, dopo una riunione in prefettura “considerando che le fiamme non sono ancora state spente – si legge in una nota del Comune – è stata condivisa la necessità di tenere chiuse le scuole di Terni per motivi precauzionali per la giornata di domani, martedì primo marzo. Nel territorio comunale di Terni potranno restare aperte solo le scuole di Marmore e Collestatte”.

In serata è arrivata l’ordinanza del sindaco che prevede una serie di limitazioni: la chiusura delle scuole nella giornata di martedì primo marzo, ma nell’ordinanza, sempre in virtù del principio di precauzione e in attesa delle valutazioni sui dati di qualità dell’aria, viene individuata un’area con un raggio di 5 chilometri dal luogo dell’incendio all’interno della quale dovranno essere rispettati i seguenti divieti: divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.

Con l’atto si ordina anche alle aziende presenti in aree limitrofe alla zona dell’incendio (zona Polymer) di provvedere alla eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall’esterno; ai cittadini nel raggio di cinque chilometri di tenere chiuse le finestre fino al completo spegnimento dell’incendio.

L’ordinanza completa può essere scaricata da questo link