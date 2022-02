Covid: 597 nuovi casi e 1354 guariti, attuali positivi in calo e 5 decessi

Sono 597 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 5.024 tamponi presi in esame; i guariti sono 1.354, mentre gli attuali positivi sono 18.399 (-762). Purtroppo si registrano 5 nuovi decessi di persone positive al virus, di cui 3 a Terni, gli altri a Bevagna e Todi, per un totale che sale a 1.657.

I ricoveri sono 229 (+5) di cui 9 (+1) in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultano somministrate 1.954.078 dosi di vaccino in Umbria (+2.196), 725.538 persone (+877) hanno completato il ciclo vaccinale; 737.170 soggetti (+389) hanno ricevuto la prima dose e 517.963 soggetti (+1.379), pari al 60,36% della popolazione avente diritto, la terza dose.