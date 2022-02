Covid: 1426 nuovi casi e 2424 guariti, 6 decessi e ricoveri in calo

Sono 1.426 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 14.267 tamponi presi in esame: i guariti sono 2.424 mentre gli attuali positivi sono 21.062 (-1.004). Purtroppo si registrano 6 ulteriori decessi di persone positive al virus, relativi ai territori di Foligno, Monteleone d’Orvieto, Narni, San Gemini e due a Terni, per un totale che sale a 1.646.

I ricoveri questa mattina erano complessivamente 225 (-5) di cui 9 (invariato) in terapia intensiva. Sul fronte delle vaccinazioni, alle 8 di oggi risultavano somministrate 1.941.982 dosi (+4.743), 723.464 persone (+702) hanno completato il ciclo vaccinale, 735.398 soggetti (+948) hanno ricevuto la prima dose e 510.126 soggetti (+2.940), pari al 59,47% della popolazione avente diritto, la terza dose.