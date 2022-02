Via Gian Battista Vico, Rossi: “Marciapiedi e aiuole, serve una sistemazione urgente”

TERNI – Il consigliere di Terni civica, Michele Rossi, ha presentato un’interrogazione nella quale chiede interventi urgenti in via Gian Battista Vico. Rossi rileva che la rete stradale del Comune di Terni, comprendendo anche i marciapiedi, è caratterizzata da un contesto generalizzato di degrado dovuto a una attività manutentiva eseguita nel corso degli anni del tutto insufficiente rispetto alle

esigenze e che Via Giovan Battista Vico versa in uno stato di degrado assoluto.

“Sono almeno dieci anni che il tratto di marciapiede davanti alla parrocchia di Santa Maria Regina è ridotto in uno stato pietoso di impraticabilità – dice Michele Rossi – Recentemente si è proceduto a interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi di tutta la via ma nulla si è fatto per le mattonelle saltate, rotte o sconnesse”.

Per il consigliere comunale sarebbero qui necessari interventi di totale rifacimento sia per quanto riguarda

lo stato ammalorato della strada che della pavimentazione dei marciapiedi.



Secondo Rossi, che sollecita una più continua pulizia delle tante aiuole presenti sul marciapiede, anche con limitate risorse, si potrebbero sistemare le situazioni di pericolo e disagio per la pubblica incolumità.



Michele Rossi chiede quindi di intervenire immediatamente sulle situazioni più pericolose di via G.B. Vico, e a programmare il rifacimento totale della pavimentazione dei marciapiedi.