Covid: deciso calo degli attuali positivi che scendono sotto quota 22mila

Sono 2.037 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 21.961 tamponi presi in esame; i guariti sono 3.048 mentre gli attuali positivi 21.983 (-1.019). Purtroppo si registrano 8 decessi di persone positive al virus, di cui 4 a Perugia, 3 a Terni e uno ad Amelia, per un totale che sale a 1.631.

In lievi aumento anche i ricoveri: questa mattina erano 225 (+2) di cui 10 (-1) in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle ore 8.00 risultavano somministrate 1.925.488 dosi di v (+8.572); 720.974 persone (+851), pari all’83,59% della popolazione avente diritto, avevano compleato la vaccinazione mentre 733.368 soggetti (+800) avevano ricevuto la prima dose e 498.829 soggetti (+6.481), pari al 58,17% della popolazione avente diritto, la terza dose.