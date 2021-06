Diabete giovanile, Angela Lepri presidente dell’Agd Umbria. Primo incontro con Coletto

“La vita di mio figlio e della mia famiglia è cambiata all’improvviso durante le vacanze, in un caldo giorno d’estate di nove anni fa, ma ora sono onorata e grata di poter aiutare in una nuova veste, che va oltre quella di mamma, tante altre famiglie come la mia: la condivisione, infatti, è uno dei modi per vivere più serenamente un cammino che può essere molto tortuoso di fronte a una malattia come il Diabete di tipo 1”. Si è presentata così ai soci e al neoeletto consiglio direttivo di Agd Umbria, l’Associazione per l’Aiuto ai Giovani con Diabete, Angela Lepri, ternana e mamma di un bimbo affetto da questa malattia, nuova presidente dell’associazione che dal 1976 promuove e favorisce con ogni mezzo la conoscenza dal diabete giovanile, la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti, cercando di istruire ed educare i ragazzi e le loro famiglie affinché sappiano affrontarlo correttamente.

“Mio figlio è cresciuto consapevole, forte, tenace, imparando a monitorarsi costantemente e tuttavia non rinunciando a nulla e raggiungendo obiettivi che altri ragazzi “normali” non riescono a centrare. Ed è per questo – prosegue Angela Lepri – che ho scelto di far parte di Agd Umbria perché ogni volta che, in compagnia dell’orsetto Lino, il nostro peluche mascotte, mi capita di incontrare un bambino ed i suoi genitori al momento dell’esordio della malattia, vedo nei loro occhi gli stessi sentimenti che abbiamo vissuto anche noi. Così, seppure sia certa che ognuno debba fare il proprio cammino di accettazione e di realizzazione di questa nuova condizione, il solo fatto di esserci e di offrire il tuo sorriso o il tuo abbraccio consolante rappresenta un grande momento di condivisione e un’iniezione di fiducia per vivere più serenamente. Nonostante tutto”.

Il primo atto formale, per nulla scontato, del mandato di Angela Lepri è stato l’incontro con l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto un’occasione positiva di confronto costruttivo e di programmazione sanitaria su argomenti che sono da tempo molto a cuore di Agd Umbria e che riguardano l’approccio multidisciplinare e proattivo al Diabete di Tipo 1, nonché la messa in atto di una rete regionale in connessione con il Centro diabetologico di coordinamento regionale dell’Ospedale di Perugia”.

Un passaggio fondamentale, quello del fattivo rapporto con le istituzioni e le strutture sanitarie che hanno riconosciuto nel tempo l’accresciuta credibilità dell’opera di Agd Umbria, coltivata più che egregiamente già in passato dall’associazione sotto la conduzione del precedente presidente Enrico Piano, distintosi per i risultati ottenuti e che ha passato il testimone sottolineando che “cambia il nome del presidente, ma non l’impegno ed il sostegno dell’associazione alle famiglie; dal canto mio, mi renderò ancora disponibile ad aiutare il consiglio ed Angela nel programmare il raggiungimento degli obiettivi più immediati fissati”.

La nuova presidente Lepri avrà anche il significativo contributo, nel ruolo di vicepresidente, di Massimo Cipolli, già impegnato nel Coordinamento nazionale Agd Italia e con una lunghissima esperienza nelle sfide che da oltre quarantacinque anni porta avanti l’associazione.

Il nuovo Consiglio, che resterà in carica due anni, vedrà anche la presenza di Donatella Bracone nel ruolo di segretaria, e dei consiglieri Ilenia Baiocco, Daniele Bernacchia, Elena Bizgan, Ludmilla Cristafovici, Silvia De Angelis, Mauro Panfili, Claudia Pau ed Enrico Piano.