L’Amatori podistica Terni cambia casa: ora è in via Medici

TERNI – L’Amatori podistica Terni cambia casa e trasloca in via Medici. Oggi pomeriggio il taglio del nastro nella nuova ed accogliente sede alla presenza, tra gli altri del vescovo Piemontese. L’inaugurazione rappresenta una sorta di ripartenza anche per l’associazione che, a dir la verità, non si è mai fermata. Uno dei punti di riferimento più importanti per lo sport in città, l’Amatori podistica Terni è cresciuta tanto negli anni e questa nuova sede più ampia ne è una dimostrazione. L’entusiasmo per la nuova “casa” trascina una rinnovata carica anche per gli impegni che attendono l’associazione da qui ai prossimi mesi.



















Fotoservizio di NUNZIO FOTI