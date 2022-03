Caro bollette: a Terni un protocollo d’intesa tra Fondazione contro l’usura e Cesvol Umbria￼

La Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura e il Cesvol Umbria hanno siglato un protocollo d’intesa per agevolare i possibili beneficiari del progetto “caro bollette” residenti nel territorio provinciale di Terni.

Come è noto la Fondazione, guidata da Fausto Cardella, a fronte dell’emergenza energetica dovuta al drastico innalzarsi dei costi per le forniture di gas ed elettricità, ha avviato il progetto “caro bollette” grazie al quale offre sostegno economico alle famiglie e ai privati in difficoltà.

Lo stanziamento è di 120mila euro e il quaranta per cento è destinato ai residenti nella provincia di Terni.

Con l’intesa, il Cesvol Umbria promuoverà il progetto nell’ambito del tessuto associativo della provincia di Terni agevolando l’accesso al progetto della Fondazione per la prevenzione dell’usura alle associazioni, al fine di coinvolgere possibili beneficiari residenti nella provincia di Terni.

Il Centro servizi per il volontariato si impegna a divulgare il materiale informativo e la documentazione relativa al progetto e a raccogliere la documentazione da inviare alla Fondazione.

“L’accordo con il Cesvol – dice il presidente della Fondazione, Fausto Cardella – ci consente di offrire un servizio ai cittadini ternani per non gravarli di un viaggio a Perugia per ottenere i benefici”.

Per il vice presidente del Cesvol, Lorenzo Gianfelice “la collaborazione su temi così importanti è fondamentale per la fase attuale caratterizzata da grandi difficoltà e anche per costruire percorsi di promozione e informazione sulla tematica dell’usura, una piaga che colpisce anche la nostra regione”.

Info Cesvol 0744 812786

Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura 075 5001625