Visite per le patenti, a Città di Castello si prenotano tramite e-mai

CITTA’ DI CASTELLO Preso atto del permanere dello stato di emergenza sanitaria e al fine di rispettare le misure di prevenzione da contagio Covid-19, il Cup dell’ospedale di Città di Castello ha temporaneamente sospeso l’attività di prenotazione in presenza delle visite presso la commissione medica locale per il conseguimento-rinnovo-revisione delle patenti di guida e delle patenti nautiche.

I cittadini possono prenotare le prestazioni in oggetto inviando una email alla segreteria della Commissione Medica Locale di Perugia compatenti@uslumbria1.it, riportando i seguenti dati: generalità, data e luogo di nascita, residenza, numero di cellulare o telefono fisso, estremi della patente di guida o sua foto, infermità/patologia per la quale si chiede la visita.

La segreteria Commissione Medica Locale di Perugia risponderà inviando sempre tramite e-mail le informazioni necessarie per un corretto ed agevole espletamento delle visite.

In presenza di difficoltà oggettive personali, il cittadino potrà avvalersi anche del supporto delle Scuole Guida o Agenzie specializzate locali.

Il pagamento dei diritti amministrativi può essere versato sempre presso il cup dell’ospedale di Città di Castello.

