Violenza sulle donne, il Soroptimist Club di Perugia sostiene la campagna “Orange the world”

PERUGIA – Si intitola “Orange the world” la campagna internazionale sostenuta dal Soroptimist Club di Perugia insieme al Soroptimist International d’Italia. Da oggi 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, al 10 dicembre, giornata internazionale per i diritti umani, il Club promuoverà una serie di iniziative nel segno del colore arancione simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

“Il Soroptimist Club di Perugia insieme al Soroptimist International d’Italia – sottolinea la neopresidente Gabriella Agnusdei Giraldi – sostiene la mobilitazione ‘Orange the World’ promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, e dalla Federazione Europea del Soroptimist International. Una campagna, quest’anno, di primaria importanza. I dati dell’Unfa, Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, ci dicono che l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e, soprattutto, le drastiche misure di confinamento adottate, hanno causato un aumento esponenziale dei casi di violenza sulle donne con un incremento medio del 20% registrato in tutti gli stati membri”.

Sotto il claim “Decido Io”, in piena pandemia e al passo con l’avanzamento tecnologico, il Club di Perugia propone per venerdì 4 dicembre un incontro a distanza sul tema “I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) dopo un anno di COVID-19” al quale parteciperanno Laura Dalla Ragione, Psicoterapeuta e Direttore Rete Dca Usl Umbria 1, Patrizia Moretti, Psichiatra e Maria Grazia Giannini, Presidente Associazione Il Bucaneve. L’incontro, proseguendo un percorso già avviato lo scorso anno, è finalizzato anche a sostenere la petizione avanzata dall’Associazione Nazionale Consult@noi per far sì che i DCA siano inseriti nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Lunedì 7 dicembre si terrà un incontro digitale con Silvia Fornari, Professoressa associata di Sociologia presso l’Università degli Studi di Perugia e coordinatrice dello “Sportello Antiviolenza” dello stesso Ateneo.

Il Club di Perugia è poi impegnato a favore del progetto “Le Clementine antiviolenza” che, ideato da Confagricoltura Donna e patrocinato dal Soroptimist International d’Italia, prevede la vendita quest’anno online di clementine IGP calabresi il cui ricavato sarà devoluto alla Rete D.I.RE per il sostegno dei centri antiviolenza presenti in tutta Italia. Il Club di Perugia ha inoltre previsto la possibilità, per chiunque voglia aderire, di donare le clementine acquistate agli empori della Caritas perché vengano poi distribuite alle famiglie in difficoltà.

“Gli studi condotti da diversi Istituti di ricerca confermano – afferma la neopresidente Agnusdei – che, anche durante questa pandemia, sono state ancora una volta le donne a pagare il prezzo maggiore, con un calo esponenziale dell’occupazione femminile in tutti i settori lavorativi, spesso perché molte donne hanno dovuto lasciare il proprio lavoro per occuparsi della famiglia e dei figli. Una situazione decisamente inaccettabile che deve spingere Istituzioni e società civile ad una profonda riflessione e, soprattutto, all’adozione di concrete misure di sostegno al lavoro femminile”.