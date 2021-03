Villalago, Fratelli d’Italia non molla. La consigliera Santini chiede la ripresa dei lavori

TERNI – La consigliera provinciale capogruppo di Fratelli d’Italia, Monia Santini, torna alla carica con la famigerata situazione Villalago con una richiesta ufficia di un tavolo di confronto tra le parti e una ripresa immediata dei lavori.

Il una lettera al presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, la consigliera ripercorre i lavori della commissione e del consiglio.

“La situazione di nuovo come nel passato sembrerebbe arenatasi senza alcuna interlocuzione con il gestore dopo la messa a disposizione della popolazione ternana da parte della Delta Service s.r.l. della zona aperta al pubblico denominata dei caminetti – scrive Monia Santini – Visto il prossimo arrivo della bella stagione e il perdurare della pandemia che costringerà ancora i cittadini a dover usufruire delle aree verdi aperte al pubblico come quasi unica fonte di zone di svago e considerato che col maltempo della stagione invernale queste necessitino di interventi di manutenzione adeguata, si richiede ufficialmente e urgentemente interlocuzione da parte della Provincia con il gestore della proprietà o suo rappresentante, il Presidente della Provincia, la sottoscritta in qualità di promotrice delle azioni riguardanti la situazione Villalago e un rappresentante della maggioranza del consiglio provinciale, per definire con precisione programma di lavori necessari al prosieguo della validità del contratto in essere con l’impegno formalizzato che al massimo all’inizio del mese di giugno lo spazio doverosamente adibito ad uso pubblico come da Prg comunale venga reso fruibile in maniera sicura e dignitosa”