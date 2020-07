Villalago, audizione in Provincia. Santini: “A breve la riapertura del parco”

TERNI – Riceviamo e pubblichiamo:

“Finalmente in data di oggi si è tenuta l’audizione da me richiesta in commissione garanzia e controllo della Provincia con il Dottor Galati in rappresentanza della società Il Delta Service s.r.l., società appaltante della proprietà di Villalago.

Dal momento del mio insediamento in Provincia, quando sono stata eletta consigliere provinciale ormai un anno e mezzo fa, la cosiddetta questione Villalago è stato il mio primo obiettivo, quello di aiutare a risolvere una situazione annosa e intricata, fortemente sentita dalla città e dalla provincia tutta, che fino ad oggi ha solo ascoltato e letto tante chiacchiere vane e visto nessun fatto, se non quello che la Provincia da una parte e Il Delta Service dall’altra sembrava parlassero due lingue distinte e incomprensibili l’una per l’altro.

L’audizione, avvenuta dopo anche il sopralluogo sempre da me sollecitato come primo step di un cammino verso questo grande obiettivo, è durata ben due ore. Due ore di grande confronto, a volte anche con toni un pizzico accesi, ma doverosi per arrivare a definire una volta per tutte l’intenzione del concessionario nei confronti del bene, che essendo appunto un bene pubblico, costituisce per il concessionario una responsabilità ancora maggiore in quanto deve rendere conto del proprio operato non solo al diretto proprietario quindi la Provincia, ma a tutta una cittadinanza.

Il succo dell’audizione ovvero la cosa che mi rende orgogliosa del mio, invece, di operato, è l’impegno verbale preso dal Dott. Galati a nome della società che rappresenta, non solo di riaprire il parco a breve – afferma con grande ottimismo intorno al 10 agosto ma tenendo conto che oggi è il 31 luglio nutro qualche timore più che dubbio -, ma ciò che invece interessa maggiormente è il fatto che su mia espressa sollecitazione, si è formalmente preso l’impegno di sedersi di nuovo con la Provincia, per stilare un nuovo cronoprogramma in quanto quello depositato al tempo è saltato completamente.

Non è ancora una vittoria ma di certo una grande soddisfazione, soprattutto quella di aver fatto percepire magari con modi bruschi, che la sottoscritta in qualità di consigliere e commissario e quindi in rappresentanza della Provincia, non ha messo in campo nessuna Crociata contro nessuno, ma nella fattispecie prima di tutto in qualità di cittadina interessata al proprio territorio e consapevole del grande tesoro di potenzialità rappresentato da Villalago, il mio obiettivo principale è coadiuvare la comunicazione e quindi la relativa fattività l’ente pubblico ovvero proprietario del bene e il privato concessionario che investe e intende valorizzare.

Solo ed unicamente un’unità di intenti e impegni ben chiari precisi e definiti, messi quindi nero su bianco, possono portare alla risoluzione della questione Villalago, e oggi sembrerebbe sia stato fatto il primo passo per costruire questa strada, insieme alla meravigliosa anticipazione che il Dottor Galati ci ha fatto sulla prossima riorganizzazione della mostra di opere di Di Felice presso Villa Franchetti”.

Monia Santini consigliere provinciale