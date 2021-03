Villaggio Matteotti: dopo l’atto di indirizzo di Rossi, il sopralluogo

TERNI – Una rinnovata attenzione al Villaggio Matteotti. E’ quanto rivendica il capogruppo in consiglio comunale di Terni Civica, Michele Rossi che nei giorni scorsi ha presentato un atto di indirizzo in tal senso.

“Ieri – dice Michele Rossi – è stato organizzato un incontro con i cittadini residenti e i rappresentanti del Centro Studi “De Carlo” che hanno a cuore la riqualificazione di villaggio Matteotti che merita, anche per la sua stessa storia, maggiori attenzioni”.



Per il capogruppo di Terni Civica “serve un grande progetto di recupero da mettere in campo intercettando possibili finanziamenti. Partendo da quei locali oggi abbandonati (quelli degli ex asilo e supermercato, di proprietà della Fintecna, società del ministero del tesoro; che ricadono nella così detta “diagonale” del Villaggio) che con il coinvolgimento delle istituzioni e di privati potrebbero ospitare nuove attività di servizio al quartiere e poi contemporaneamente realizzando i necessari interventi di riqualificazione e di reintegro delle parti compromesse o deteriorate”.



“Confido in un impegno comune e sinergico che questa nostra amministrazione sarà in grado di guidare – conclude Michele Rossi – Occorrerà progettare ma poi soprattutto saper intercettare e cogliere possibili occasioni di finanziamento che potranno arrivare da bandi nazionali ed europei. Altre città negli anni hanno dimostrato di saper fare di più e meglio con simili operazioni”.