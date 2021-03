Villa Palma venduta all’asta: se l’aggiudica un gruppo di imprenditori con Giunio Marcangeli

TERNI – Villa Palma venduta all’asta. Con 323mila euro se l’è aggiudicata la Visione srl, una società formata da una cordata imprenditori tra cui Giunio Marcangeli che ne è l’amministratore.

La base d’asta era 420 mila euro e dopo una serie d’aste andate deserte, è arrivata l’aggiudicazione al ribasso. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere di Terni Civica, Michele Rossi, che da anni si batte per il recupero e la valorizzazione di Villa Palma.

“È una bellissima notizia – commenta – che aspettavo oggi in trepidante attesa. Non trattengo l’euforia e la gioia. Per anni mi sono battuto per tenere alta l’attenzione sul prezioso bene e perché fosse messo in sicurezza dalla proprietà in modo da scongiurarne la perdita definitiva. Quindi oggi è una bellissima giornata di primavera per chi come me crede del valore storico ed architettonico della antica dimora. Fa altrettanto piacere sapere dalle prime notizie che l’aggiudicazione sembra a favore di una cordata di imprenditori ternani. Ci dà sicurezza sul fatto che ne riconoscano anche il grande valore affettivo che quel luogo ha per la città. E che nel futuro della villa, con la sua ritrovata bellezza, possa esserci una possibile fruizione pubblica. A loro va un grande ringraziamento e incoraggiamento per la sfida imprenditoriale che li attende. Mi piace pensare che oggi la città si riappropria di uno dei suoi luoghi del cuore”.