Villa Palma va all’asta, Terni città futura incalza l’amministrazione comunale

TERNI – Villa Palma andrà ad asta giudiziaria il prossimo 18 settembre. A darne notizia è l’associazione Terni Città Futura che ricorda che la vicenda è privata in quanto Villa Palma fa parte del patrimonio immobiliare in liquidazione della SCS Spoleto Crediti e Servizi, ma il “valore del bene in questione, tutelato appunto da appositi vincoli, ed è valido motivo per richiedere che la neo amministrazione comunale decida di svolgere un ruolo attivo in questa fase così come nelle future relazioni con la nuova proprietà qualsiasi essa sia”.

Secondo l’associazione “sarebbe importante che l’amministrazione si mobilitasse per costruire, su un progetto d’uso, possibili sinergie pubblico privato in grado di raccogliere il capitale per rilevarne la proprietà. In qualsiasi fase non si tratterebbe di ingerenza ma di doveroso ruolo secondo le previsioni di piano e con un piano attuativo in vigore”.

“L’amministrazione – incalza Terni città futura – dovrà di fatto valutare un suo agire sugli aspetti di regolazione urbanistica, con la possibilità, auspicabile, di una revisione delle previsioni urbanistiche favorevoli alla dimensione collettiva dell’uso del bene e del parco nel suo insieme, magari attraverso la disposizione, se ne esistono i margini, di strumenti di perequazione. Tutto questo perchè si possa prevedere, anche nel caso di una proprietà completamente privata, che una parte possa conservarne una qualche funzione pubblica (si pensi ad esempio al solo parco). Da parte della nuova amministrazione – conclude l’associazione – si tratta finalmente di concretizzare attenzione verso la salvaguardia della bellezza di un bene storico noto e a cuore a tutta la cittadinanza”.