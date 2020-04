Viaggio virtuale a Poggio Gramignano e Museo Grande Guerra in diretta facebook

LUGNANO IN TEVERINA – Un tour virtuale in diretta facebook attraverso i siti turistici, archeologici e culturali di Lugnano in Teverina, andrà in scena nel prossimo week end per i cittadini e per promuovere il turismo. Lo annuncia l’amministrazione comunale che ha predisposto un programma per i prossimi tre giorni. Si inizia domani alle 21 con la visita on line al museo archeologico della villa romana di Poggio Gramignano dove sono stati trovati dagli archeologi guidati dallo statunitense David Soren i resti di una necropoli di bambini probabilmente uccisi dalla malaria. Il tour sarà spiegato dall’archeologo Roberto Montagnetti. Domenica invece in diretta sul social network ci sarà la visita al Museo della Grande Guerra 1915/18, con la direttrice del museo stesso, Sonia Trenta. La sera prima, sabato, spazio invece ad un appuntamento ludico e leggero con “Sabato sera a Lugnano”.

“Musica, ospiti, notizie, aneddoti e varietà per trascorrere da casa una serata uniti e spensierati in attesa della fine dell’emergenza”, spiega il vice sindaco Alessandro Dimiziani che si esibirà con il suo sax insieme ai musicisti Matteo Filiberti, Paolo Pezzettoni. “Avremo poi – annuncia sempre Dimiziani – direttamente da Palazzo Scafati Alberto Cusella uno dei discografici più apprezzati d’Italia, attualmente residente a Lugnano in Teverina, che ci racconterà una serie di aneddoti sui protagonisti della storia della musica italiana”.