viadotto Montoro: sabato incontro tra consiglio comunale, istituzioni e parlamentari umbri

NARNI – Si terrà sabato prossimo alle 10 al Digipass di Palazzo dei Priori a Narni un incontro fra il Consiglio comunale, il sindaco di Narni, le istituzioni umbre e i parlamentari dell’Umbria sulla questione del viadotto Montoro chiuso per lavori di consolidamento. L’incontro era stato chiesto la settimana scorsa proprio dal Consiglio per i problemi legati alla viabilità locale dopo la deviazione del traffico sulle strade del territorio comunale.

“Abbiamo chiesto e ottenuto questo appuntamento perché la questione del viadotto è di grande importanza sia a livello locale che nazionale. Fa piacere che abbiano già dato la propria adesione molti parlamentari e consiglieri regionali”, dichiara il presidente del Consiglio Giovanni Rubini.

Nell’ordine del giorno approvato recentemente all’unanimità, il Consiglio comunale chiedeva che “gli enti e le istituzioni preposte mettano in campo ogni soluzione che acceleri il più possibile la risoluzione in situ del problema. Il nostro territorio ed in particolare il nostro comune non sia lasciato solo ad affrontare un’emergenza che è nazionale”. (qui l’ordine del giorno approvato https://www.facebook.com/provincia.ufficiostampa/posts/2343109102658972?__tn__=K-R)