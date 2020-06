Viadotto chiuso sul raccordo Terni-Orte, Anas ha iniziato i lavori sul fondovalle

TERNI – “Sono in corso i lavori sul fondovalle, sotto la pila interessata per eliminare la boscaglia e consentire ai progettisti di accedere alla struttura. L’amministratore unico delll’Anas, Ing. Simonini, mi ha assicurato che sia a livello progettuale che per quanto riguarda l’appalto verranno abbreviati al minimo i tempi necessari rispetto ai canoni ordinari in modo da consentire di ripristinare quanto prima quella che è la porta principale dal lato Sud dell’Umbria”. E’ quanto afferma l’assessore regionale ai lavori pubblici ed alla viabilità Enrico Melasecche in merito alla chiusura del Viadotto Montoro, sulla Orte-Terni.

“La verifica che sta facendo gradualmente l’ANAS su tutti i viadotti di propria competenza – ha sostenuto Melasecche – ha portato alla sospensione, ormai da qualche mese, del traffico pesante sulla Flaminia da Terni a Spoleto mentre ha obbligato ad interrompere prima quello pesante poi anche quello leggero sul viadotto Montoro che sulla E45 collega Orte a Terni e al Nord della regione. Ci siamo messi in contatto immediatamente con Anas per sollecitare una puntuale comunicazione ai viaggiatori e soprattutto agli autotrasportatori affinchè potessero utilizzare le migliori strade alternative. In una prima video conferenza effettuata con le varie autorità competenti – ha proseguito l’assessore – sono state fatte tutte le valutazioni in modo da accelerare al massimo le necessarie decisioni mentre nella seconda, che si è svolta ieri sera, si è deciso di bloccare il traffico pesante in ingresso da Orte per impedire che aumentassero le file al punto da creare anche problemi di ordine pubblico”.

“La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha seguito costantemente la situazione chiedendo informazioni sull’evolversi della situazione. E continui sono stati i contatti che ho avuto con i vertici regionali e nazionali dell’ANAS che hanno assicurato la più completa disponibilità ad affrontare questa emergenza con la massima sollecitudine. Provvederà l’ANAS direttamente ad indicare tutte possibili alternative – ha concluso l’assessore Melasecche – ma ovviamente sto seguendo personalmente la situazione affinchè sia ridotto il disagio e soprattutto sia accelerato l’iter che porterà alla riapertura al traffico”.