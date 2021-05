Via vai di moto su “La Castellana”, scattano i controlli: elevate 4 sanzioni

ORVIETO – I residenti della Frazione Colonnetta di Prodo avevano inviato degli esposti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto lamentando l’invivibilità delle strade della zona nel fine settimana – ogni fine settimana senza pioggia – per il continuo transito di motociclette che, arrivando anche da altre regioni – attirati dalla particolarità del tratto di strada, famoso per la corsa conosciuta come “Cronoscalata della Castellana” – causavano pericolo per la circolazione ed inquinamento sia dell’aria che acustico.

Il questore di Terni ha disposto quindi dei controlli interforze, anche in vista della stagione estiva, attuati lo scorso fine settimana.

Con il coordinamento del commissario Antonello Calderini, le pattuglie della polizia di Stato – commissariato di pubblica sicurezza e sottosezione della polizia stradale – dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, quest’ultima munita di apparecchio autovelox, hanno controllato ed identificato 93 persone, alla guida di altrettanti motoveicoli; 4 le sanzioni elevate: una per la velocità elevata, una per la mancata revisione del veicolo, una per la targa non regolare e una per mancato possesso dei documenti.

Durante i controlli, che verranno ripetuti, è stata accertata anche una violazione alle norme anti-Covid, alla quale è seguita la relativa sanzione.