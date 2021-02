Via del Cassero, passo indietro del Comune: ripristinati i parcheggi liberi

TERNI – I parcheggi in via del Cassero tornano liberi. Dopo le proteste dei residenti nei giorni scorsi per il “taglio” dei posti, concomitante con i lavori per la realizzazione della pista ciclabile e le multe che ne sono seguite, il Comune “ci ripensa”. Martedì c’è stato un sopralluogo dei tecnici comunali. E’ stata anche l’occasione per un confronto spontaneo con gli abitanti della zona che sono scesi in strada. Effettuate le verifiche, da ieri sera è comparso un cartello sul lato destro della strada che ripristina il parcheggio libero.

Un passo indietro salutato favorevolmente, come era prevedibile, dai residenti, alcuni quali la scorsa settimana sono incappati nelle multe. Proprio questi, pur soddisfatti del provvedimento, si chiedono, tra l’ironico e l’irritato, che cosa accadrà a quanti hanno già pagato la sanzione.

Il caso rinforza comunque l’attenzione sulla questione “madre”: la proporzione tra parcheggi liberi e a pagamento in centro sulla quale gli stessi residenti avevano sollecitato una riflessione.